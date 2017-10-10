Дзагоев пропустит матч с "Краснодаром"

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Дзагоев пропустит матч с "Краснодаром"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев не поможет своей команде в матче 13-го тура чемпионата России против "Краснодара", сообщает официальный сайт армейцев.

27-летний футболист не успел восстановиться после травмы ахилла и пока не готов вернуться на поле. Также под вопросом участие в поединке с "быками" хавбеков Александра Головина и Понтуса Вернблума.

Напомним, что матч "Краснодар" - ЦСКА состоится 14 октября в 19:00 по московскому времени.

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