Дзагоев пропустит месяц из-за повреждения

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Дзагоев пропустит месяц из-за повреждения

Хавбек ЦСКА Алан Дзагоев получил травму.

Сообщается, что футболист повредил ахилл, из-за чего пропустит около месяца. Ближайшие игры сборной России он также пропустит.

В текущем сезоне Дзагоев провел 17 матчей, забил 3 гола и отдал 4 ассиста.

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