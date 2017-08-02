Дзагоев проведет свой 300-й матч за ЦСКА

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Дзагоев проведет свой 300-й матч за ЦСКА

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ЦСКА сыграет с АЕКом.

Этот матч станет трехсотым для полузащитника Алана Дзагоева в футболке армейского клуба.

27-летний Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года, провел 299 матчей и забил 69 голов.

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