Дзагоев провел первый матч за ЦСКА после годичного перерыва

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев сыграл за армейцев в матче 16-го тура чемпионата России с "Сочи" (3:2).

Хавбек вышел на замену на 85-й минуте. Для Дзагоева этот матч стал первым с ноября 2018 года. С тех пор он восстанавливался после разрыва крестообразных связок колена.

29-летний Дзагоев является воспитанником ЦСКА. Всего он провел за армейский клуб 342 матча во всех турнирах, в которых забил 74 гола и отдал 88 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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