Дзагоев рассказал, чего не хватает Чалову

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Дзагоев рассказал, чего не хватает Чалову

Хавбек ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, что нужно форварду Федору Чалову для высокой результативности.

"Пускай дальше забивают и Влашич, и Кучаев, и все остальные. На самом деле Феде (Чалову) нужно, чтобы его прорвало - почти в каждой игре у него бывают моменты. При этом он проделывает огромную работу в обороне, помогая в первой линии прессинга. У Чалова есть игра, есть желание - а голы не за горами, обязательно придут. Работает Федя хорошо. Конечно, всегда хочется, чтобы нападающие больше забивали, но когда отличаются другие - какая разница, если команда выигрывает?" - цитирует Дзагоева Sport24.

В текущем розыгрыше Чалов в 10 матчах РПЛ отметился 1 голом и 4 ассистами.

После 13 туров чемпионата России ЦСКА является лидером турнирной таблице.

А еще: Дзагоев рассказал о своей позиции в составе ЦСКА| http://soccernews.ru
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