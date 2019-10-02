Дзагоев рассказал, что потратил огромную сумму на свою свадьбу

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Дзагоев рассказал, что потратил огромную сумму на свою свадьбу
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, что на свою свадьбу он потратил более 120 тысяч долларов.

"У меня на свадьбе было 2500 человек! Конечно, я не знал всех этих людей. Помню, подъезжаем к ресторану на трех машинах, впереди - лошади. Рядом с рестораном была мойка: оттуда выходит женщина, берет под руки ребенка и еще одну женщину - и к нам на свадьбу. На свадьбу я потратил очень много. Больше 120 тысяч долларов", - сказал Дзагоев в интервью YouTube-каналу "КраСава".

Хавбек женился в 2012 году на артистке Зареме Абаевой. У них двое детей - дочь Элана (2013 года рождения) и сын Хетаг (2016).

29-летний Дзагоев является воспитанником ЦСКА. Всего за московский клуб он провел 342 матча во всех турнирах, в которых забил 74 гола и отдал 88 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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