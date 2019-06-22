Дзагоев рассказал, когда приступит к тренировкам с ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о том, как чувствует себя и когда приступит к тренировкам с командой.
"Все отлично, в начале июня прилетел из Мюнхена, 23 июня улетаю обратно. Прошло четыре месяца. Нагрузка увеличивается, и колено не опухает - это главное. В Германии всем довольны: я намного лучше ускоряюсь, со сменой направления тоже. Уже с мячом работаю.
Если все будет хорошо, по моим прогнозам с командой начну тренироваться в конце июля. С ограничениями, конечно - без борьбы", - сказал Дзагоев.
Вчера, 21 июня, стало известно, что футболист продлил контракт с ЦСКА на два года.
Полузащитник выступает за красно-синих с 2008 года. Дзагоев является 3-кратный чемпионом России, а также по 4 раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В минувшем сезоне он из-за травмы колена участвовал лишь в 11 матчах.
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|30
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|4
|ЦСКА Москва
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|Арсенал Тула
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|Оренбург
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|8
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|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
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|36
|12
|Динамо Москва
|30
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