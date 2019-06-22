Дзагоев рассказал, когда приступит к тренировкам с ЦСКА

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Дзагоев рассказал, когда приступит к тренировкам с ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о том, как чувствует себя и когда приступит к тренировкам с командой.

"Все отлично, в начале июня прилетел из Мюнхена, 23 июня улетаю обратно. Прошло четыре месяца. Нагрузка увеличивается, и колено не опухает - это главное. В Германии всем довольны: я намного лучше ускоряюсь, со сменой направления тоже. Уже с мячом работаю.

Если все будет хорошо, по моим прогнозам с командой начну тренироваться в конце июля. С ограничениями, конечно - без борьбы", - сказал Дзагоев.

Вчера, 21 июня, стало известно, что футболист продлил контракт с ЦСКА на два года.

Полузащитник выступает за красно-синих с 2008 года. Дзагоев является 3-кратный чемпионом России, а также по 4 раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В минувшем сезоне он из-за травмы колена участвовал лишь в 11 матчах. 

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Комментарии

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Крош
Крош

А чо в Мюнхене, а не в России лечимся,а?

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