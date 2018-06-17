Дзагоев рассказал о сроках восстановления



Полузащитник сборной России Алан Дзагоев заявил, что у него есть шанс восстановиться к 1/8 финала Чемпионата Мира-2018.

"Смотреть матч с Египтом буду в кругу семьи. Конечно, это удар, когда главный турнир в твоей жизни проходит без тебя. Даст бог, выйдем в 1/8 финала, тогда есть шанс сыграть. Надежда, по словам врачей, есть. Буду надеяться", - приводит слова Дзагоева официальный твиттер ЧМ-2018.

Напомним, что 27-летний Дзагоев получил травму задней поверхности бедра в матче со сборной Саудовской Аравии (5:0) и был заменен в первом тайме.

Не пропустите: Тренерский штаб сборной России принял решение по Дзагоеву. | http://soccernews.ru