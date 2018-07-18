Дзагоев рассказал о своем прогнозе по финалисту ЧМ

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Дзагоев рассказал о своем прогнозе по финалисту ЧМПолузащитник сборной России Алан Дзагоев рассказал о своем прогнозе по финалисту завершившегося Чемпионата Мира.

"Смотрел финал, болел за хорватов. Увидев первый матч хорватов с Нигерией, сказал: "Эта команда будет в финале, если не попадет на французов и бразильцев", - приводит слова 28-летнего хавбека СЭ.

Напомним,  Дзагоев высказался о своем возможном отъезде в Европу. | soccernews.ru

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