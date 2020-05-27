Дзагоев рассказал о своем вспыльчивом характере

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Дзагоев рассказал о своем вспыльчивом характере

Хавбек московского ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о своем вспыльчивом характере во время матчей.

"В обычной жизни я очень спокоен. Надо постараться, чтобы вывести меня из себя. Для тех, кто знаком со мной, это очевидно. А вот на поле я превращаюсь в совсем другого человека. Щелчка пальцев хватит, чтобы меня завести (смеется).

На поле я не люблю несправедливость и ошибки. Конечно, ошибаются все, я - не исключение. Но ошибки бывают разные, и глупые выводят меня из себя. Такие ошибки - это всегда слабость, футболист может выпасть из игры, и тут сдерживать нервы непросто.

Я всю свою карьеру говорю партнерам, что с удовольствием ни на кого бы не срывался и играл бы спокойно, но порой "пихать" просто необходимо", - цитирует футболиста GQ.

29-летний хавбек выступает за ЦСКА с 2008 года. Действующий контракт между сторонами истекает в июне 2021 года.

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