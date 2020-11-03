Дзагоев рассказал о своей позиции в составе ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, какую позицию занимает в своей команде, а также высказался о лидерстве "армейцев".

"На старте сезона был в атакующей тройке, а теперь оказался в опорной зоне? Для меня ничего нового в этой позиции нет - на этом месте играл достаточно долго и в Лиге чемпионов, и в сборной. Все, как и раньше - да, когда был моложе, давал больше объема, зато сейчас у меня есть нужный опыт. Можно контролировать темп игры: иногда увеличить, или, наоборот, притормозить, отдыхать с мячом. Так что для меня ничего не изменилось - все супер, чувствую себя комфортно.

Лидерство в ЦСКА? Да, так и получается. Но я стараюсь меньше говорить на поле, только если это вынужденные меры. Скорее, спокойно подсказываю. Потому что когда заводишься, покрикиваешь - теряешь концентрацию. Это не идет на пользу ни тебе, ни команде. Так что, как говорится, меньше слов - больше дела. В раздевалке могу кому-то отдельно сказать пару слов, но для настроя команды у нас есть тренер, Виктор Михайлович, и капитан Акинфеев", - цитирует футболиста Sport24.

После 13 туров РПЛ ЦСКА занимает 1 место в турнирной таблице.

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