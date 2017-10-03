Дзагоев рассказал о своей травме

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Дзагоев рассказал о своей травме

Хавбек ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о своей травме, которая помешала ему отправиться в расположение сборной России для подготовки к товарищеским матчам против Южной Кореи и Ирана.

"У меня воспаление ахилла. Придётся пропустить около шести недель. Три года назад у меня уже была подобная проблема, как раз на чемпионате мира. Тогда врачи сказали, что когда-нибудь это повторится. Ничего не поделаешь - сейчас нужно сделать паузу и вылечить ахилл. Сделаю необходимые процедуры и через две недели начну реабилитацию - закачивать и растягивать его" - сказал 27-летний футболист.

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