Дзагоев рассказал об интересе со стороны других клубов

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Дзагоев рассказал об интересе со стороны других клубов

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев признался, что переговоры о продлении контракта с армейцами проходили сложно, а параллельно к нему проявляли интерес другие клубы.

"Переговоры на самом деле были долгими. Впервые за время в ЦСКА, обычно мы обо всём договаривались быстро. Сейчас мысли только о том, чтобы восстановиться, набрать хорошую форму и играть в футбол. За последние полгода мне достаточно часто звонили из других клубов. Но конкретики не было - просто обозначался интерес. Это было и до травмы тоже, причём из хороших европейских клубов. После неё, понятно, интерес поубавился. Но сейчас это уже неважно. Я подписал контракт и остаюсь в ЦСКА. Сейчас все мои мысли здесь. Да, в принципе, они всегда и были здесь", - сказал 29-летний футболист.

Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года, сыграл 342 матча и забил 74 гола. 

В пятницу клуб объявил о продлении контракта с хавбеком до 2021 года.

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