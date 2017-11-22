Дзагоев: "С нашей стороны была хорошая игра"

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче группового этапа Лиги Чемпионов над лиссабонской "Бенфикой".

"Были моментами "качели", но могу сказать, что сегодня мы хорошо отыграли, организованно выходили в контратаки, хорошо держали мяч в центре поля. Хорошая игра - с нашей стороны, и, мне кажется, результат - по игре", - цитирует 27-летнего хавбека чемпионат.com.

Напомним, ЦСКА гарантировал себе участие в весенней стадии евротурниров. | soccernews.ru