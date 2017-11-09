Дзагоев: "Сейчас в футбол можно играть только с тремя командами РФПЛ"

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Дзагоев: "Сейчас в футбол можно играть только с тремя командами РФПЛ"Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев остался недоволен тем, как играет подавляющее большинство команд Премьер-Лиги.

"Я считаю, что ЦСКА играет в атакующий футбол. На моей памяти это худший чемпионат, который у нас проводился. Сейчас в футбол можно играть только с "Зенитом", "Краснодаром" и"Спартаком". С остальными ты только борешься. Ты пытаешься играть в футбол, но тебе не дают. Как говорится, и сам не гам - и другому не дам", - цитирует 27-летнего хавбека чемпионат.com.

Напомним, Слуцкий встретился с руководством ЦСКА. | soccernews.ru

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