Дзагоев стал лучшим игроком матча ЦСКА с "Ротором"

ЦСКА на выезде обыграл "Ротор" в матче 13-го тура чемпионата России.

Победу в этой встрече принес гол хавбека Алана Дзагоева, который забил впервые с августа 2020 года.

Телеканал "Матч Премьер" признал полузащитника лучшим игроком встречи.

Благодаря этой победе "армейцы" возглавили турнирную таблицу РПЛ.

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