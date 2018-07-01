Дзагоев сыграет с Испанией

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев готов принять участие в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Испании.

"Алан сейчас чувствует себя хорошо, я только прилетел с Москвы, виделся с ним. Сказал мне, что выйдет на поле в матче со сборной Испании, если не в основном составе, то на замену. Он находится в хорошем расположении духа и очень хочет играть" - сказал отец футболиста Тарел Дзагоев.

Напомним, что 28-летний хавбек травмировался в стартовом матче мундиаля против Саудовской Аравии и пропустил оставшиеся игры группового этапа.

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