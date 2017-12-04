Дзагоев: "В матче с "МЮ" продемонстрирую всё, на что способен"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился ожиданиями от матча шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Манчестер Юнайтед".

"Всегда играю с полной самоотдачей, завтрашний матч не будет исключением. Продемонстрирую всё, на что способен. Здесь собираются полные трибуны, это не может не вызывать бурных эмоций. В Лиге Чемпионов в каждом матче большой накал, но здесь антураж особенный" - цитирует Дзагоева официальный твиттер армейцев.

Напомним, что матч "Манчестер Юнайтед" - ЦСКА состоится во вторник в 22:45 по московскому времени на стадионе "Олд Траффорд".

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