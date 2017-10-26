Дзагоев вернулся к тренировкам в общей группе

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Дзагоев вернулся к тренировкам в общей группе

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев восстановился после травмы ахилла, сообщает официальный сайт клуба.

27-летний футболист уже приступил к тренировкам в общей группе. Таким образом, хавбек армейцев готов вернуться на поле.

В этом сезоне Дзагоев сыграл за ЦСКА 17 матчей, забил 3 гола и сделал 4 результативных передачи.

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