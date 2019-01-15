Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев вернулся в общую группу после болезни. Об этом сообщает официальный твиттер армейцев.

Два дня назад, 13 января, игрок не пришел на тренировку из-за простуды.

Сегодняшнюю тренировку наравне со всеми отпахал полузащитник Алан Дзагоев, который вернулся в общую группу после небольшой простуды! #Кампоамор2019 pic.twitter.com/HgwLENSy0r — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 15 января 2019 г.

В нынешнем сезоне Дзагоев участвовал в 11 матчах за ЦСКА и отметился одной голевой передачей.

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