Дзагоев вернулся в общую группу после болезни

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Дзагоев вернулся в общую группу после болезни

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев вернулся в общую группу после болезни. Об этом сообщает официальный твиттер армейцев.

Два дня назад, 13 января, игрок не пришел на тренировку из-за простуды. 

В нынешнем сезоне Дзагоев участвовал в 11 матчах за ЦСКА и отметился одной голевой передачей.

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