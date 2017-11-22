Дзагоев, Витиньо и Головин в стартовом составе ЦСКА на матч с "Бенфикой"

Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Бенфикой".

Армейцы выйдут на поле в следующем составе: Акинфеев, Игнашевич, Васин, В. Березуцкий, Щенников, Фернандес, Натхо, Дзагоев, Головин, Вернблум, Витиньо. В запас попали: Помазун, Набабкин, Гордюшенко, Чалов, Кучаев, Оланаре, Жамалетдинов.

Напомним, что матч ЦСКА - "Бенфика" начнется в 19:00 мск.

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