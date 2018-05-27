Дзагоев высказался о финале Лиги Чемпионов

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Дзагоев высказался о финале Лиги Чемпионов

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев высказался о финале Лиги Чемпионов, в котором "Реал" победил "Ливерпуль".

"Можно только поздравить "Реал" с третьей победой в Лиге Чемпионов. Матч не произвёл грандиозного впечатления. Поле не очень хорошего качества, видно было с первых минут. Это смазало впечатление. Изначально болел за "Реал", но Рамос начал раздражать и потом болел за "Ливерпуль" - сказал Дзагоев.

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