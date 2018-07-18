Дзагоев высказался о своем возможном отъезде в Европу

Теги цска москваалан дзагоев

Дзагоев высказался о своем возможном отъезде в ЕвропуПолузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев высказался о своем возможном отъезде в Европу.

"Никаких предложений из Европы не поступало. Я надеялся, но понимал, что за 40 минут Чемпионата Мира никто предложение не сделает. Была надежда именно до мундиаля, но после того, как получил травму, стало понятно, что не суждено. Все команды смотрят, как футболисты выступают на Чемпионате Мира, а я сначала 20 минут отбегал и потом еще примерно столько же с хорватами. Не так важно, что я показал за это время, поскольку клубы не увидели общую картину, не увидели меня в целом в деле. 

По-прежнему ли горю желанием поиграть за рубежом? Если честно, уже так себе. Руки ни в коем случае не опускаю, футбол остается такой же страстью, хочется тренироваться и играть. Но чтобы грезить Европой… Ну, будет потом предложение - с удовольствием рассмотрю, а нет - ну ладно. Не то чтобы смирился… Понимаю, у меня есть Лига Чемпионов, чемпионат России. Есть куда направить мысли и энергию", - цитирует 28-летнего хавбека Чемпионат.

Напомним, Дзагоев высказался о выступлении сборной России на ЧМ. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Не сложилось, не срослось: топ-5 разочарований чемпионата мира-2018

Не сложилось, не срослось: топ-5 разочарований чемпионата мира-2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов