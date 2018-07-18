Дзагоев высказался о своем возможном отъезде в Европу
Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев высказался о своем возможном отъезде в Европу.
"Никаких предложений из Европы не поступало. Я надеялся, но понимал, что за 40 минут Чемпионата Мира никто предложение не сделает. Была надежда именно до мундиаля, но после того, как получил травму, стало понятно, что не суждено. Все команды смотрят, как футболисты выступают на Чемпионате Мира, а я сначала 20 минут отбегал и потом еще примерно столько же с хорватами. Не так важно, что я показал за это время, поскольку клубы не увидели общую картину, не увидели меня в целом в деле.
По-прежнему ли горю желанием поиграть за рубежом? Если честно, уже так себе. Руки ни в коем случае не опускаю, футбол остается такой же страстью, хочется тренироваться и играть. Но чтобы грезить Европой… Ну, будет потом предложение - с удовольствием рассмотрю, а нет - ну ладно. Не то чтобы смирился… Понимаю, у меня есть Лига Чемпионов, чемпионат России. Есть куда направить мысли и энергию", - цитирует 28-летнего хавбека Чемпионат.
Напомним, Дзагоев высказался о выступлении сборной России на ЧМ. | soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Мевля поделился ожиданиями от матча с "Интером"
-
Клопп: "Это первый год, когда "Ливерпуль" не расстается с ключевым игроком"
-
Анчелотти запросил у "Наполи" трансфер бывшего форварда "Реала"
-
Официально: "Бавария" представила гостевой комплект игровой формы на сезон 2018/2019
-
Милевский останется без клуба
-
"Рома" определилась с приоритетным кандидатом на замену Алиссону
-
Появилось фото гостевого комплекта игровой формы ПСЖ на следующий сезон
-
Руководство ПСЖ готово продать Неймара
-
Перотти: "Нельзя не признать, что уход Алиссона – это большая потеря для нас"
-
В Неаполе начали продавать туалетную бумагу с изображением Роналду
-
"Тоттенхэм" представил домашний и гостевой комплекты формы
-
Сарри намерен продать хавбека "Челси"
-
Ярмоленко познакомил одноклубников по "Вест Хэму" с творчеством Сердючки
-
Моуринью доволен игрой Погба на ЧМ-2018
-
Бенитес мог возглавить сборную Испании на ЧМ-2018
-
"Барселона" готовит солидное предложение по Азару
-
Рабьо определился со своим следующим клубом
-
Лопетеги принял решение по будущему Себальоса и Льоренте
-
Не сложилось, не срослось: топ-5 разочарований чемпионата мира-2018
-
Девич остался без работы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|30
|60
|2
|ЦСКА Москва
|30
|58
|3
|Спартак Москва
|30
|56
|4
|Краснодар
|30
|54
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|53
|6
|Уфа
|30
|43
|7
|Арсенал Тула
|30
|42
|8
|Динамо Москва
|30
|40
|9
|Ахмат
|30
|39
|10
|Рубин
|30
|38
|11
|Урал
|30
|37
|12
|Ростов
|30
|37
|13
|Амкар
|30
|35
|14
|Анжи
|30
|24
|15
|Тосно
|30
|24
|16
|СКА Хабаровск
|30
|13