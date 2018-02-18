Дзагоев высказался о своих перспективах поиграть в Европе

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Дзагоев высказался о своих перспективах поиграть в ЕвропеПолузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев высказался о своих перспективах поиграть в Европе.

"В каком чемпионате хотел бы я играть? Любой чемпионат топ-4 подойдет - Италия, Испания, Франция и Англия. Серия А или АПЛ? АПЛ. Когда в Европу? Когда позовете! Что касается карьеры тренера, то пока не задумывался об этом вопросе. Но как говорится - никогда не зарекайся", - цитирует 27-летнего хавбека армейцев rusfootball.info.

Напомним, Набабкин поделился ожиданиями от ответного матча с "Црвеной Звездой". | soccernews.ru

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