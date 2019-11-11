Дзагоев высказался о возвращении на поле после годичного перерыва

Хавбек московского ЦСКА Алан Дзагоев поделился эмоциями после матча 16-го тура РПЛ против "Сочи", в котором он вышел на поле впервые после годичного перерыва.

"Я чуть-чуть в прострации. Я долго ждал возвращения, долго к этому шёл. Всё не очень гладко шло, почти год не играл в официальных матчах, поэтому, выходя на поле, немного волновался. Ноги были не совсем послушными, но самое важное, что мы победили. Тяжело по такому матчу выходить, когда разница всего в один гол, и в то же время нужно помочь команде, сохранить мяч.

У меня был очень сложный период, то колено, то ещё что-то... Надеюсь, всё это позади, буду на это настраиваться. Тяжело не только физически, но и психологически. Когда выходишь на тренировку, невозможно не думать и всё выкинуть из головы и думать, что у меня всё нормально. Сейчас стало легче. Надеюсь, что от игры к игре наберу форму и помогу команде", - сказал Дзагоев.

29-летний футболист является воспитанником ЦСКА. Всего он провел за армейский клуб 342 матча во всех турнирах, в которых забил 74 гола и отдал 88 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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