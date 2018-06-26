Дзагоев занимается в общей группе

Сборная России приступила к подготовке к игре 1/8 финала ЧМ.

Отметим, что с общей группой занимался Алан Дзагоев, который травмировался в первой игре россиян на ЧМ-2018. Однако пока хавбек тренируется с ограничениями.

Напомним, что в 1/8 финала Россия сыграет со сборной Испании.

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