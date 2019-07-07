Дзагоев заявил, что хочет продолжать играть за сборную России

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Дзагоев заявил, что хочет продолжать играть за сборную России

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев на встрече с фанатами заявил, что хочет продолжать выступать за сборную России.

"У меня еще есть время поиграть за сборную, мне не так много лет - двадцать девять. Хочу как можно скорее восстановиться и выступать дальше. Мои планы на карьеру связаны и с ЦСКА, со сборной. Надеюсь отыграть и на чемпионате Европы, и на чемпионате мира", - сказал Дзагоев.

Футболист начал выступать в составе национальной команды с 2008 года. Ха это время он сыграл в 59 матчах за сборную.

Недавно Дзагоев продлил контракт с ЦСКА до 2021 года.

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