Дзаккерони предрёк Роналду проблемы в Серии А

Легендарный итальянский тренер Альберто Дзаккерони предрёк форварду "Ювентуса" Криштиану Роналду проблемы в Серии А.

"Не факт, что он будет забивать так же много в Италии. Помню, даже у Мишеля Платини были трудности в дебютном сезоне в Серии А. У португальца однозначно будут трудности поначалу" - цитирует Дзаккерони Football Italia.

Напомним, что "Ювентус" купил 33-летнего Роналду за 112 миллионов евро.

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