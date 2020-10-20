Дзаккерони сравнил значимость Роналду и Ибрагимовича для Серии А
Известный итальянский тренер Альберто Дзаккерони порассуждал о преимуществах форварда "Милана" Златана Ибрагимовича.
"Я работал с многими чемпионами в течение карьеры. Единственное, о чём я сожалею, что не удалось потренировать Ибрагимовича. Он вечен. Я не понимаю, почему ему ни разу не вручили "Золотой мяч".
Златан оказал большее влияние на итальянский футбол, чем Криштиану Роналду. Неслучайно многие молодые игроки выросли в геометрической прогрессии с момента его возвращения в "Милан". Он не просто забивает голы. Он передаёт уверенность всем своим партнёрам и несёт команду на своих плечах в трудные моменты", - цитирует Дзаккерони Goal.com.
В этом сезоне Ибрагимович провёл за "Милан" 3 матча, в которых забил 5 голов, в том числе 2 - в дерби с "Интером".
Не пропустите: Ибрагимович планирует остаться в "Милане" до 2022 года. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17