Дзаккерони сравнил значимость Роналду и Ибрагимовича для Серии А

Известный итальянский тренер Альберто Дзаккерони порассуждал о преимуществах форварда "Милана" Златана Ибрагимовича.

"Я работал с многими чемпионами в течение карьеры. Единственное, о чём я сожалею, что не удалось потренировать Ибрагимовича. Он вечен. Я не понимаю, почему ему ни разу не вручили "Золотой мяч".

Златан оказал большее влияние на итальянский футбол, чем Криштиану Роналду. Неслучайно многие молодые игроки выросли в геометрической прогрессии с момента его возвращения в "Милан". Он не просто забивает голы. Он передаёт уверенность всем своим партнёрам и несёт команду на своих плечах в трудные моменты", - цитирует Дзаккерони Goal.com.

В этом сезоне Ибрагимович провёл за "Милан" 3 матча, в которых забил 5 голов, в том числе 2 - в дерби с "Интером".

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