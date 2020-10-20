Дзаккерони сравнил значимость Роналду и Ибрагимовича для Серии А

Теги альберто дзаккеронизлатан ибрагимовичкриштиану роналду

Дзаккерони сравнил значимость Роналду и Ибрагимовича для Серии А

Известный итальянский тренер Альберто Дзаккерони порассуждал о преимуществах форварда "Милана" Златана Ибрагимовича.

"Я работал с многими чемпионами в течение карьеры. Единственное, о чём я сожалею, что не удалось потренировать Ибрагимовича. Он вечен. Я не понимаю, почему ему ни разу не вручили "Золотой мяч".

Златан оказал большее влияние на итальянский футбол, чем Криштиану Роналду. Неслучайно многие молодые игроки выросли в геометрической прогрессии с момента его возвращения в "Милан". Он не просто забивает голы. Он передаёт уверенность всем своим партнёрам и несёт команду на своих плечах в трудные моменты", - цитирует Дзаккерони Goal.com.

В этом сезоне Ибрагимович провёл за "Милан" 3 матча, в которых забил 5 голов, в том числе 2 - в дерби с "Интером".

Не пропустите: Ибрагимович планирует остаться в "Милане" до 2022 года. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Миранчук включён в заявку "Аталанты" на матч Лиги Чемпионов с "Мидтъюлландом"

Миранчук включён в заявку "Аталанты" на матч Лиги Чемпионов с "Мидтъюлландом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов