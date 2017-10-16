Дзаккерони возглавил ОАЭ

Итальянский специалист Альберто Дзаккерони возглавил сборную ОАЭ, сообщает твиттер футбольной ассоциации страны.

О деталях соглашения не сообщается. Напомним, что он Дзаккерони сменил на этой должности Эдгардо Бауса.

Дзаккерони за свою тренерскую карьеру возглавлял "Интер", "Лацио", "Милан", "Ювентус" и сборную Японии.

Также напомним, что ОАЭ не квалифицировался на ЧМ-2018.

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