Дзаккерони возглавит сборную ОАЭ

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Дзаккерони возглавит сборную ОАЭ

Известный итальянский тренер Альберто Дзаккерони возглавит сборную Объединённых Арабских Эмиратов, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, 64-летний специалист, последним клубом которого был китайский "Бэйцзин Гоань", уже прилетел в ОАЭ для подписания контракта.

На этом посту Дзаккерони сменит Эдгардо Баусу, ушедшего в сентябре в сборную Саудовской Аравии.

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