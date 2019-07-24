Дзамбротта: "Фанаты "Ювентуса" мечтают увидеть Неймара в Серии А"

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Дзамбротта: "Фанаты "Ювентуса" мечтают увидеть Неймара в Серии А"

Экс-игрок "Ювентуса" Джанлука Дзамбротта высказался о возможном трансфере форварда ПСЖ Неймара в туринский клуб.

"Фанаты "Ювентуса" и итальянские болельщики в целом мечтают увидеть Неймара в Серии А. Кроме того, это был бы прекрасный маркетинговый ход, после покупки Криштиану Роналду. С приходом Неймара "Ювентус" вошел бы в топ-5 сильнейших клубов мира.

Заполучить Неймара будет непросто. Однако если "Ювентус" нацелен на победу в Лиге Чемпионов, то они должны вкладывать огромные средства в покупку лучших футболистов. Как это было с Роналду", - приводит слова Дзамбротты Goal.com.

Ранее сообщалось, что Неймар желает покинуть ПСЖ и вернуться в "Барселону".

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