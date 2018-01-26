Дзампано стал игроком "Удинезе"

"Удинезе" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Пескары" Франческо Дзампано.

Фриульский клуб арендовал 24-летнего фулбека до лета 2018 года с правом последующего выкупа.

В этом сезоне Дзампано сыграл за "Пескару" 13 матчей и сделал 4 результативных передачи.

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