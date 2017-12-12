Дзампарини: "Дибала еще не понял, что счастье не в деньгах, но он умный парень"

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Дзампарини: "Дибала еще не понял, что счастье не в деньгах, но он умный парень"
Владелец "Палермо" Маурицио Дзампарини прокомментировал неудачный отрезок в игре аргентинского нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы.

"У Пауло сейчас непростой период, но я не беспокоюсь за него. Подобное бывает у многих, особенно, если твоя зарплата увеличилась с 400 тысяч евро до 10 миллионов в год.  Дибала еще не понял, что счастье не в деньгах, но он умный парень и сумеет пройти через это", - приводит слова Дибалы Football Italia.

Стоит отметить, что за последние два месяца 24-летний Дибала забил всего два мяча.

Ранее сообщалось, что аргентинец может покинуть клуб из-за конфликта с главным тренером Массимилиано Аллегри.

Не пропустите: "Реал" хочет купить Дибалу. | http://soccernews.ru

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