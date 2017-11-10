Дзампарини покинул пост президента "Палермо"

Президент "Палермо" Маурицио Дзампарини ушёл в отставку, сообщает Football Italia.

76-летний функционер, который руководил сицилийским клубом с 2002 года, уступил своё место Джованни Джаммарве.

Напомним, что в этом сезоне "Палермо" выступает с Серии Б и после 13 туров занимает второе место в турнирной таблице первенства, имея в активе 22 очка.

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