Дзампарини покинул пост президента "Палермо"
Президент "Палермо" Маурицио Дзампарини ушёл в отставку, сообщает Football Italia.
76-летний функционер, который руководил сицилийским клубом с 2002 года, уступил своё место Джованни Джаммарве.
Напомним, что в этом сезоне "Палермо" выступает с Серии Б и после 13 туров занимает второе место в турнирной таблице первенства, имея в активе 22 очка.
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|Команда
|М
|О
|1
|СПАЛ
|42
|78
|2
|Хеллас Верона
|42
|74
|3
|Фрозиноне
|42
|74
|4
|Перуджа
|42
|65
|5
|Беневенто
|42
|65
|6
|Читаделла
|42
|63
|7
|Карпи ФК 1909
|42
|62
|8
|Специя
|42
|60
|9
|Новара
|42
|56
|10
|Салернитана
|42
|54
|11
|АКД Виртус Энтелла
|42
|54
|12
|Бари
|42
|53
|13
|Чезена
|42
|53
|14
|Авеллино
|42
|50
|15
|Брешия
|42
|50
|16
|Асколи
|42
|49
|17
|Про Верчелли
|42
|49
|18
|Тернана
|42
|49
|19
|АСД Трапани Кальчио
|42
|44
|20
|Виченца
|42
|41
|21
|Пиза
|42
|35
|22
|Латина
|42
|32