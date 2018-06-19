Дзанетти прокомментировал непопадание Икарди на ЧМ-2018

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Дзанетти прокомментировал непопадание Икарди на ЧМ-2018

Экс-игрок "Интера" Хавьер Дзанетти высказался о том, что Мауро Икарди не был вызван в сборную Аргентины на ЧМ-2018.

"Я уже говорил об этом, могу повторить еще раз: Мауро заслужил свой шанс. Мне бы хотелось видеть его здесь с нами в России.

Он еще очень молод, впереди у него прекрасное будущее. Я думаю, что у него еще появится шанс стать частью сборной Аргентины" - приводит слова Дзанетти Football Italia.

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