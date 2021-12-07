Дзанетти рассказал, что мог перейти в "Реал"

1 Теги реал мадридинтер миланхавьер дзанетти

Дзанетти рассказал, что мог перейти в "Реал"Фото: инстаграм Дзанетти/Автор неизвестен

Легендарный аргентинский футболист Хавьер Дзанетти о несостоявшемся трансфере в мадридский "Реал":

"Я был очень близок к тому, чтобы подписать контракт с "Реалом", и я уже говорил, что был удостоен чести, что ко мне проявили такой интерес.

Это было во времена Хорхе Вальдано на посту спортивного директора. Но все знают мою историю и знали, что мой дом - "Интер". Вот почему я остался здесь", - сказал аргентинец.

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