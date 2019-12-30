Дзанетти: "С приходом Видаля "Интер" сможет подняться на уровень выше"

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Дзанетти: "С приходом Видаля "Интер" сможет подняться на уровень выше"

Вице-президент "Интера" Хавьер Дзанетти высказался о возможном трансфере хавбека "Барселоны" Артуро Видаля.

"Будем смотреть, как пойдет трансферное окно. У нас есть 30 дней для достижения цели. Видаль - хороший футболист с сильным характером и огромным опытом.

Мы говорим о футболисте, с приходом которого "Интер" сможет подняться на уровень выше". А мы итак уже на хорошем уровне", - цитирует Дзанетти ESPN.

Ранее сообщалось, что "Интер" согласовал с игроком условия личного соглашения, однако пока не может договориться с "Барселоной" о сумме трансфера.

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