Дзанетти: "С приходом Видаля "Интер" сможет подняться на уровень выше"
Вице-президент "Интера" Хавьер Дзанетти высказался о возможном трансфере хавбека "Барселоны" Артуро Видаля.
"Будем смотреть, как пойдет трансферное окно. У нас есть 30 дней для достижения цели. Видаль - хороший футболист с сильным характером и огромным опытом.
Мы говорим о футболисте, с приходом которого "Интер" сможет подняться на уровень выше". А мы итак уже на хорошем уровне", - цитирует Дзанетти ESPN.
Ранее сообщалось, что "Интер" согласовал с игроком условия личного соглашения, однако пока не может договориться с "Барселоной" о сумме трансфера.
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|Команда
|М
|О
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|17
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|Ювентус
|17
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|3
|Лацио
|16
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|Рома
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|Аталанта
|17
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|6
|Кальяри
|17
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|Парма
|17
|25
|8
|Наполи
|17
|24
|9
|Болонья
|17
|22
|10
|Торино
|17
|21
|11
|Милан
|17
|21
|12
|Хеллас Верона
|16
|19
|13
|Сассуоло
|17
|19
|14
|Удинезе
|17
|18
|15
|Фиорентина
|17
|17
|16
|Лечче
|17
|15
|17
|Сампдория
|17
|15
|18
|Брешия
|17
|14
|19
|СПАЛ
|17
|12
|20
|Дженоа
|17
|11