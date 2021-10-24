Дзанетти считает Месси фаворитом на "Золотой мяч"

Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Экс-игрок сборной Аргентины Хавьер Дзанетти высказался о шансах Лионеля Месси на "Золотой мяч".

"Как по мне, Месси должен выиграть "Золотой мяч". Он по-прежнему отличается от остальных, всегда играет ключевую роль. Речь идет о сути футбола.

Его показатели впечатляют с тех пор, как он начал играть в футбол, будь то в Европе или сборной Аргентины. И теперь, после стольких лет в качестве капитана и лидера, ему удалось выиграть Кубок Америки и осчастливить всю страну.

Я считаю, он заслуживает того, чтобы ему снова вручили "Золотой мяч", – сказал Дзанетти.

Также не пропустите: Широков оценил шансы "Спартака" в матче с "Зенитом". | http://soccernews.ru