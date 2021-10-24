Дзанетти считает Месси фаворитом на "Золотой мяч"

Теги лионель мессихавьер дзанетти

Дзанетти считает Месси фаворитом на "Золотой мяч"Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Экс-игрок сборной Аргентины Хавьер Дзанетти высказался о шансах Лионеля Месси на "Золотой мяч".

"Как по мне, Месси должен выиграть "Золотой мяч". Он по-прежнему отличается от остальных, всегда играет ключевую роль. Речь идет о сути футбола.

Его показатели впечатляют с тех пор, как он начал играть в футбол, будь то в Европе или сборной Аргентины. И теперь, после стольких лет в качестве капитана и лидера, ему удалось выиграть Кубок Америки и осчастливить всю страну.

Я считаю, он заслуживает того, чтобы ему снова вручили "Золотой мяч", – сказал Дзанетти.

Также не пропустите: Широков оценил шансы "Спартака" в матче с "Зенитом". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Уфа" сыграла вничью с "Рубином" в РПЛ

"Уфа" сыграла вничью с "Рубином" в РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов