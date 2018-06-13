Дзанетти: "Вижу другие более сильные команды, нежели Аргентина"

Теги аргентиналионель мессихавьер дзанетти

Дзанетти: "Вижу другие более сильные команды, нежели Аргентина"Известный в прошлом аргентинский футболист Хавьер Дзанетти оценил шансы своей национальной сборной на выигрыш Чемпионата Мира в России.

"На Месси оказывается большое давление, не только на этом турнире, но и в прошлом. Все ожидают, что это будет его Чемпионат Мира, и что Аргентина сможет выиграть, но это будет сложно сделать, потому что я вижу другие более сильные национальные команды. Поражения же в двух финалах Кубка Америки и Чемпионата Мира еще больше усиливают давление на него и команду. Мы ждем многого от них", - цитирует бывшего футболиста TuttoMercatoWeb.

Напомним, Черчесов рассказал о проблемах сборной Аргентины. | soccernews.ru

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