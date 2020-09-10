Дзанетти высказался о будущем Лаутаро в "Интере"

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Дзанетти высказался о будущем Лаутаро в "Интере"

Вице-президент миланского "Интера" Хавьер Дзанетти дал понять, что нападающий Лаутаро Мартинес не продаётся.

"Он никуда не уйдёт, хотя его хочет заполучить не только "Барселона". Лаутаро знает, что уже играет за великий клуб. Он всем здесь доволен – это заметно. Думаю, Мартинес идёт правильным путём. Он наше настоящее и будущее. Клуб уважает его", - приводит слова Дзанетти Marca.

Ранее сообщалось, что борьбу за аргентинца ведут "Барса" и "Манчестер Сити".

В составе "Интера" Лаутаро сыграл 84 матча, забил 30 голов и сделал 8 ассистов.

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