Дзаньоло хочет перейти в "Ювентус"
Полузащитник "Ромы" Николо Дзаньоло заявил, что он готов перебраться в "Ювентус".
"Я всем доволен в "Роме", но кто может отказать "Ювентусу"? В любом случае решение примет "Рома", - цитирует Дзаньоло Calciomercato.
19-летний Дзаньоло перешел в "Рому" прошлым летом из "Интера". В нынешнем сезоне он провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|35
|89
|2
|Наполи
|35
|73
|3
|Интер Милан
|35
|63
|4
|Аталанта
|35
|62
|5
|Милан
|35
|59
|6
|Рома
|35
|59
|7
|Торино
|35
|57
|8
|Лацио
|35
|55
|9
|Сампдория
|35
|49
|10
|Сассуоло
|35
|42
|11
|СПАЛ
|35
|42
|12
|Кальяри
|35
|40
|13
|Фиорентина
|35
|40
|14
|Парма
|35
|38
|15
|Болонья
|35
|37
|16
|Дженоа
|35
|36
|17
|Удинезе
|35
|34
|18
|Эмполи
|35
|32
|19
|Фрозиноне
|35
|24
|20
|Кьево
|35
|15