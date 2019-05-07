Дзаньоло хочет перейти в "Ювентус"

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Дзаньоло хочет перейти в "Ювентус"
Полузащитник "Ромы" Николо Дзаньоло заявил, что он готов перебраться в "Ювентус".

"Я всем доволен в "Роме", но кто может отказать "Ювентусу"? В любом случае решение примет "Рома", - цитирует Дзаньоло Calciomercato.

19-летний Дзаньоло перешел в "Рому" прошлым летом из "Интера". В нынешнем сезоне он провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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