Дзаньоло хочет продлить контракт с "Ромой" до 2024 года

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Дзаньоло хочет продлить контракт с "Ромой" до 2024 года

Молодой игрок "Ромы" Николо Дзаньоло готов продлить контракт с клубом. Об этом сообщает Tuttosport.

Текущее соглашение действует до 2023 года. Футболист готов остаться в клубе до 2024 года.

"Николо подпишет новый контракт, сейчас у него все хорошо в клубе, он благодарен команде и одноклубникам. Особенно старшим игрокам, от Джеко до Де Росси и Флоренци, они ему очень помогают", -рассказал отец футболиста.

Дзаньоло перешел в "Рому" из "Интера" летом 2018 года за 4,5 миллиона евро.

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