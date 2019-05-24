Дзаньоло хочет зарабатывать в "Роме" не меньше трех миллионов евро в год

"Рома" не хочет расставаться с хавбеком Николо Дзаньоло. Об этом информирует La Gazzetta dello Sport.

Итальянский клуб предложил игроку новый контракт на 5 лет с окладом в 2 миллиона евро в год плюс бонусы. Сам футболист хочет зарабатывать не меньше 3 миллионов.

В 19-летнем полузащитнике заинтересован "Ювентус" и "Тоттенхэм".

В нынешнем сезоне он участвовал в 27 матчах в Серии А, забив 4 гола и сделав 2 ассиста.

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