Дзаньоло хочет зарабатывать в "Роме" не меньше трех миллионов евро в год
"Рома" не хочет расставаться с хавбеком Николо Дзаньоло. Об этом информирует La Gazzetta dello Sport.
Итальянский клуб предложил игроку новый контракт на 5 лет с окладом в 2 миллиона евро в год плюс бонусы. Сам футболист хочет зарабатывать не меньше 3 миллионов.
В 19-летнем полузащитнике заинтересован "Ювентус" и "Тоттенхэм".
В нынешнем сезоне он участвовал в 27 матчах в Серии А, забив 4 гола и сделав 2 ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|37
|90
|2
|Наполи
|37
|79
|3
|Аталанта
|37
|66
|4
|Интер Милан
|37
|66
|5
|Милан
|37
|65
|6
|Рома
|37
|63
|7
|Торино
|37
|60
|8
|Лацио
|37
|59
|9
|Сампдория
|37
|50
|10
|Сассуоло
|37
|43
|11
|СПАЛ
|37
|42
|12
|Болонья
|37
|41
|13
|Кальяри
|37
|41
|14
|Парма
|37
|41
|15
|Фиорентина
|37
|40
|16
|Удинезе
|37
|40
|17
|Эмполи
|37
|38
|18
|Дженоа
|37
|37
|19
|Фрозиноне
|37
|24
|20
|Кьево
|37
|16