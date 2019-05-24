Дзаньоло хочет зарабатывать в "Роме" не меньше трех миллионов евро в год

Теги никола дзаньолороматрансферыювентустоттенхэм

Дзаньоло хочет зарабатывать в "Роме" не меньше трех миллионов евро в год

"Рома" не хочет расставаться с хавбеком Николо Дзаньоло. Об этом информирует La Gazzetta dello Sport.

Итальянский клуб предложил игроку новый контракт на 5 лет с окладом в 2 миллиона евро в год плюс бонусы. Сам футболист хочет зарабатывать не меньше 3 миллионов. 

В 19-летнем полузащитнике заинтересован "Ювентус" и "Тоттенхэм".

В нынешнем сезоне он участвовал в 27 матчах в Серии А, забив 4 гола и сделав 2 ассиста. 

Читайте также: Дзаньоло хочет перейти в "Ювентус"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ распустит резервную команду

ПСЖ распустит резервную команду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 37 90
2 Наполи Наполи 37 79
3 Аталанта Аталанта 37 66
4 Интер Милан Интер Милан 37 66
5 Милан Милан 37 65
6 Рома Рома 37 63
7 Торино Торино 37 60
8 Лацио Лацио 37 59
9 Сампдория Сампдория 37 50
10 Сассуоло Сассуоло 37 43
11 СПАЛ СПАЛ 37 42
12 Болонья Болонья 37 41
13 Кальяри Кальяри 37 41
14 Парма Парма 37 41
15 Фиорентина Фиорентина 37 40
16 Удинезе Удинезе 37 40
17 Эмполи Эмполи 37 38
18 Дженоа Дженоа 37 37
19 Фрозиноне Фрозиноне 37 24
20 Кьево Кьево 37 16
Полная таблица

топ-5 тегов