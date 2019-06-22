Дзаньоло и Кин отстранены от молодёжной сборной Италии по дисциплинарным причинам

Теги италия до 21 годаникола дзаньоломойсе кин

Дзаньоло и Кин отстранены от молодёжной сборной Италии по дисциплинарным причинам

Главный тренер молодёжной сборной Италии Луиджи Ди Бьяджи решил наказать двух игроков своей команды.

Согласно информации Il Romanista, дисциплинарным санкциям подверглись полузащитник Никола Дзаньоло и нападающий Мойсе Кин.

Оба футболиста отстранены от команды на неопределённый срок за опоздание на собрание.

Сейчас итальянская молодёжка участвует в Евро-2019 (U-21). В первых двух турах группового этапа они победили Испанию (3:1) и уступили Польше (0:1).

В эти минуты подопечные Ди Бьяджи играют с Бельгией.

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