Дзаньоло перенёс операцию на носу

Полузащитнику "Ромы" Николе Дзаньоло потребовалась очередная операция, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, 20-летнему футболисту в среду сделали коррекцию перегородки носа.

Ожидается, что данное хирургическое вмешательство поможет итальянцу избавиться от проблем с дыханием.

Напомним, что в январе Дзаньоло был прооперирован в связи с разрывом передней крестообразной связки правого колена.

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