Дзаньоло порвал "кресты" в матче с "Ювентусом"

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Дзаньоло порвал "кресты" в матче с "Ювентусом"

Полузащитник "Ромы" Никола Дзаньоло получил серьёзную травму во время матча 19-го тура Серии А против "Ювентуса".

Как сообщает итальянская пресса, у 20-летнего футболиста диагностирован разрыв крестообразной связки колена.

В понедельник хавбек перенесёт операцию. В текущем сезоне на поле он больше не появится.

Дзаньоло выступает за "Рому" с лета 2018 года, сыграл 60 матчей, забил 12 голов и сделал 4 ассиста.

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