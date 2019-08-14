Дзаньоло продлил контракт с "Ромой" до 2024 года

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Дзаньоло продлил контракт с "Ромой" до 2024 года

Полузащитник Николо Дзаньоло подписал новый контракт с "Ромой". Об этом сообщает Football-Italia.

По данным источника, контракт игрока пройдет до 2024 года. Его зарплата повысилась с 700 тысяч евро до 2,5 миллиона евро в год.

20-летний футболист перешел в "Рому" в 2018 году из "Интера". В минувшем сезоне он забил 6 голов в 36 матчах.

Ранее сообщалось, что хавбеком интересуется "Ювентус".

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