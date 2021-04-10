Дзаньоло пропустит Евро-2020

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Дзаньоло пропустит Евро-2020

Фото инстаграм Николы Дзаньоло

Полузащитник "Ромы" Никола Дзаньоло продолжает восстанавливаться после серьёзной травмы колена.

В сентябре 21-летний футболист перенёс повторный (второй за год) разрыв крестообразной связки и с тех пор не выходил на поле.

Ожидается, что в конце апреля или начале мая хавбек начнёт тренироваться, однако его участие в играх текущего сезона маловероятно.

"Я разочарован, но моя цель - подготовиться к Чемпионату Мира в следующем году", - цитирует Дзаньоло Football Italia.

Не пропустите: Города, принимающие матчи Евро-2020, назвали процент зрителей, которых пустят на стадионы. | http://soccernews.ru
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