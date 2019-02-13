Дзаньоло стал самым молодым итальянским игроком, оформивший дубль в матче Лиги чемпионов

Нападающий "Ромы" Николо Дзаньоло забил два гола в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Порту".

Встреча закончилась победой римской команды со счетом 2:1.

Дзаньоло открыл счет на 70-й минуте и спустя 6 минут Николо оформил дубль. В обоих моментах результативную передачу исполнил Эдин Джеко.

Таким образом, Дзаньоло стал самым молодым итальянским игроком, оформившим дубль в Лиге чемпионов.

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